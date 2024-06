Morto folgorato sotto la doccia, il dramma di un 23enne nel Casertano: indagato il proprietario di casa

La procura di Santa Maria Capua Vetere ha iscritto nel registro degli indagati il proprietario della casa in cui è morto Giuseppe Valletta. Il 23enne viveva da solo in affitto in un appartamento a Baia-Latina, in provincia di Caserta. La mattina dello scorso sabato, Valletta stava facendo la doccia, quando è rimasto folgorato. Il ragazzo si stava preparando per il matrimonio di una cugina. Come riporta Repubblica, sono stati alcuni parenti che non avevano più notizie di lui a scoprire il corpo del ragazzo e chiamare il 118. Vani i tentativi degli operatori sanitari di rianimare il 23enne, che sarebbe morto all’istante. Secondo i soccorritori, Valletta sarebbe morto per un arresto cardiaco per folgorazione.

Le indagini

I carabinieri della stazione di Pietramelara, coordinati dal Capitano Alessandro Saba della Compagnia di Capua, hanno messo l’appartamento sotto sequestro. Bisognerà adesso accertare cosa abbia provocato l’incidente: le ipotesi più accreditate, al momento, riguardano una dispersione elettrica dovuta allo scaldabagno vicino alla doccia, oppure a un malfunzionamento dell’impianto elettrico che avrebbe impedito che scattasse il salvavita. Determinante sarà anche l’esito dell’autopsia sul corpo del giovane, che ora si trova presso l’istituto di medicina legale di Caserta.

Leggi anche: