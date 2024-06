Elezioni europee 2024. Come, quando e dove si vota in Italia: la guida completa

Tutto quello che c’è da sapere per votare l’8 e il 9 giugno per il nuovo Parlamento europeo

Sono l’8 e il 9 giugno le date da segnare in agenda per le elezioni europee 2024 in Italia. I cittadini italiani sono chiamati alle urne per eleggere 76 membri del Parlamento europeo (in tutto saranno eletti 720 eurodeputati), un appuntamento cruciale che inciderà sulla legislazione e sulle politiche per i prossimi cinque anni. Il Parlamento europeo è l’unico organo dell’Unione i cui membri sono eletti direttamente dai cittadini europei e svolge diverse funzioni chiave che influenzano la vita di 450 milioni di cittadini nei 27 Stati membri. Partecipare alle elezioni europee 2024, come previsto dalla nostra Costituzione, non è obbligatorio, ma è un diritto e il suo esercizio è un dovere civico. In Italia, il processo elettorale è organizzato in modo tale da garantire che ogni cittadino avente diritto possa esprimere il proprio voto in maniera semplice e accessibile. Questa guida di Open fornisce le informazioni necessarie su come votare alle elezioni europee 2024, chi può farlo e le procedure da seguire per esercitare correttamente il proprio diritto di voto.

L’8 giugno si potrà votare dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Subito dopo la chiusura della votazione, inizierà lo scrutinio delle elezioni.

Chi può votare

Requisiti per i cittadini Italiani

Età minima: bisogna aver compiuto 18 anni entro il giorno delle elezioni.

bisogna aver compiuto 18 anni entro il giorno delle elezioni. Cittadinanza : essere cittadini italiani.

: essere cittadini italiani. Residenza: gli italiani residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea possono votare nel paese di residenza, rispettando determinate condizioni.

Requisiti per i cittadini di altri stati membri dell’Ue

Residenza in Italia : essere cittadini di altri Stati membri dell’UE e risiedere legalmente in Italia.

: essere cittadini di altri Stati membri dell’UE e risiedere legalmente in Italia. Iscrizione nelle liste elettorali: essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza in Italia.

Dove si vota

I cittadini italiani votano presso il seggio elettorale indicato sulla tessera elettorale. È possibile conoscere il proprio seggio consultando la tessera o contattando il proprio comune di residenza. I residenti in altri Stati membri dell’Ue iscritti all’Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) possono votare presso i seggi allestiti dalle sedi diplomatico-consolari italiane o per i rappresentanti del Paese di residenza. I cittadini italiani residenti in Paesi che non appartengono all’Ue possono votare solo recandosi nel comune italiano di iscrizione elettorale.

Il voto per categorie particolari

Degenti in ospedale o casa di cura: possono votare presso il luogo di ricovero, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.

possono votare presso il luogo di ricovero, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano. Elettori con gravi infermità : possono votare da casa con certificazione sanitaria rilasciata gratuitamente dall’Asl su richiesta del proprio comune.

: possono votare da casa con certificazione sanitaria rilasciata gratuitamente dall’Asl su richiesta del proprio comune. Non deambulanti iscritti a un seggio elettorale non accessibile: possono votare in un’altra sezione accessibile del Comune.

possono votare in un’altra sezione accessibile del Comune. Elettori fisicamente impediti: possono votare con l’assistenza di un altro elettore della propria famiglia o di un accompagnatore scelto iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi comune italiano.

possono votare con l’assistenza di un altro elettore della propria famiglia o di un accompagnatore scelto iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi comune italiano. Militari, forze di polizia, vigili del fuoco e naviganti : possono votare nel Comune in cui si trovano per servizio.

: possono votare nel Comune in cui si trovano per servizio. Studenti fuori sede: possono votare nel proprio luogo di studio se hanno fatto richiesta entro il 5 maggio.

Registrazione al voto

Cittadini italiani in Italia : iscrizione automatica nelle liste elettorali del comune di residenza.

: iscrizione automatica nelle liste elettorali del comune di residenza. Cittadini Ue in Italia : devono essere registrati nelle liste elettorali aggiunte entro 90 giorni prima delle elezioni.

: devono essere registrati nelle liste elettorali aggiunte entro 90 giorni prima delle elezioni. Italiani all’estero: iscritti d’ufficio nell’Aire del Comune di origine o di residenza.

Come si vota

Il presidente di seggio consegna all’elettore la scheda di voto con i contrassegni delle liste che partecipano alla competizione elettorale. Ogni elettore può votare solo una lista tracciando una X sulla prescelta. Nel nostro Paese, si possono esprimere da una a tre preferenze per i candidati della stessa lista. Se si esprimono due o tre preferenze, devono essere per candidati di genere diverso. I candidati con il maggior numero di preferenze ottengono i seggi assegnati alla lista. Se l’elettore segna la propria X su più contrassegni di lista, il voto è nullo. Le preferenze si esprimono con il nome e il cognome o solo con il cognome dei candidati scelti. Nel caso di candidati con lo stesso cognome, è necessario indicare il nome e il cognome e, laddove necessario, anche la data e il luogo di nascita. Per votare è fondamentale portare con sé un documento di riconoscimento valido e la propria tessera elettorale. Non sono previsti i voti per corrispondenza, online e per procura.

Il sistema elettorale

Tutti i Paesi membri dell’Ue utilizzano un sistema elettorale proporzionale per le elezioni europee. Questo sistema assicura che i seggi siano assegnati in modo proporzionale ai voti ricevuti dalle varie liste. Tuttavia, per ottenere seggi nel Parlamento europeo, la lista deve superare la soglia del 4% dei voti validi espressi a livello nazionale.

Circoscrizioni elettorali

L’Italia è suddivisa in cinque circoscrizioni elettorali sovra-regionali, ognuna delle quali ha un numero di seggi assegnato in base alla popolazione residente. Le circoscrizioni sono:

Nord Occidentale

Nord Orientale

Centrale

Meridionale

Insulare

Buona votazione!

