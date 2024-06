Giorgetti vicino alle dimissioni? Lui nega: «Ho lavoro da fare. A Repubblica sono un po’ confusi ed eccitati»

Di andare a Bruxelles per fare il commissario Ue Giancarlo Giorgetti non avrebbe alcuna intenzione. Il ministro dell’Economia ha smentito le voci sulle sue imminenti dimissioni, dopo le voci partite da un retroscena di Repubblica. «Evidentemente hanno confuso la festa della Repubblica con la festa de La Repubblica – ha commentato Giorgetti – ed erano un po’ eccitati per questo…». Già Matteo Salvini poco prima aveva bollato l’ipotesi delle dimissioni del ministro leghista come «fantasie». Secondo il retroscena di Repubblica, Giorgetti si sarebbe reso disponibile a Giorgia Meloni per lavorare nella nuova Commissione europea, dopo il voto dell’8 e 9 giugno. Al ministro era anche stato attribuito una frase rivolta ai suoi collaboratori al ministero: «Preparatevi a fare senza di me», davanti al rischio di dover lasciare l’incarico con l’avvicinarsi della chiusura della prossima finanziaria. «Per quanto mi riguarda – ha risposto Giorgetti – continuo a fare il mio lavoro come sempre, sto già pensando al piano strutturale ho in mente un progetto preciso. Su incarichi europei ho già chiarito cinque anni fa come la penso e non ho cambiato idea».

