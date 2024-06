Perché il saluto dei giovani georgiani europeisti non è nazista

A trarre in inganno è il vide a bassa risoluzione dei ragazzi, dove non si vede il reale gesto fatto con le loro mani

Circola un video dove i giovani manifestanti europeisti georgiani vengono accusati di compiere un «disinvolto saluto nazista». La narrazione è in linea con la propaganda anti europea diffusa particolarmente dagli ambienti russi contro l’Ucraina e i Paesi membri dell’Unione. La clip è a bassa qualità, traendo in inganno chi lo osserva coinvolto dalla descrizione fornita nelle condivisioni social. Di fatto, riscontrando video a più alta risoluzione, si tratta di un saluto rivoluzionario utilizzato anche in passato e tratto da un noto film.

Per chi ha fretta

Il video che circola è a bassa risoluzione e non mostra il reale gesto dei giovani georgiani.

Il ragazzi baciano tre dita della loro mano per poi portarla in alto alzando il braccio.

Il gesto è tratto dalla saga cinematografica Hunger Games.

Diventato un simbolo rivoluzionario, venne usato durante le proteste in Thailandia (2014), Hong Kong (2020) e Myanmar (2021).

Analisi

Ecco il testo che accompagna la condivisione del video:

Un delicato disinvolto sbaciucchioso saluto nazista, ora è un “simbolo” dell’opposizione georgiana filo-europea, che ora sugella e sigilla la protesta colorata a Tbilisi contro la legge sugli agenti stranieri.

Il saluto “rivoluzionario” di Hunger Games

I ragazzi si baciano la mano e poi alzano il braccio. Il video è a bassa risoluzione, ma grazie a dei reel più dettagliati è possibile notare che tutti baciano tre dita per poi portarle in alto. Non si tratta di un saluto romano legato al nazismo, ma alla rivoluzione tratto dal mondo cinematografico. Si tratta del gesto delle tre dita alzate del film Hunger Games appartenente alla rivoluzione dei cittadini del Distretto 12.

Nella saga, il gesto viene compito utilizzando o la mano destra o la mano sinistra.

Come spiega l’articolo di Everyeye.it, nel corso della saga diventa «un gesto universalmente riconosciuto come di vera e propria sfida nei confronti del governo centrale». Simbologia in linea con le proteste dei giovani georgiani, come possiamo vedere dagli screenshot sottostanti:

Un gesto rivoluzionario internazionale

Non è la prima volta che il gesto viene usato durante una protesta nazionale. Il Washington Post pubblicò un video per raccontare il suo utilizzo durante le proteste in Thailandia nel 2014:

Come riportato dagli articoli dell’epoca, l’attivista Sombat Boongam-anong invitò i manifestanti a compiere il gesto tre volte al giorno, in orari ben precisi, in luoghi sicuri in assenza delle forze dell’Ordine. Nel 2020 venne usato durante le proteste a Hong Kong, nel 2021 nel Myanmar.

Conclusioni

Il saluto dei ragazzi georgiani non ha nulla a che fare con il nazismo o il fascismo. Non si tratta di un saluto romano, ma di quello rivoluzionario tratto dalla saga Hunger Games. A trarre in inganno è il video a bassa risoluzione che impedisce di notare il gesto delle tre dita, nonostante il momento del bacio.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: