Elezioni in India, il nazionalista Modi perde consensi ma si avvia verso il terzo mandato

È tempo dello spoglio dei voti nella più grande consultazione democratica al mondo. Il primo ministro uscente Narendra Modi ha rivendicato la vittoria delle elezioni in India e sembra sulla buona strada per ottenere un terzo mandato. Le preferenze ottenute dal suo partito, lo Bharatiya Janata Party (Bjp), si attestano però al di sotto delle aspettative. Secondo il Times of India, il partito nazionalista di Modi dovrebbe ottenere 240 seggi in parlamento, ben al di sotto dei 303 ottenuti alle elezioni del 2019. I primi risultati danno la NDA, la coalizione che supporta la candidatura del premier uscente, a 292 seggi, venti in più di quelli necessari nella camera bassa del parlamento indiano per avere la maggioranza.

INDIA, la coalizione di opposizione che comprende 26 partiti ed è guidata da Rahul Gandhi, dovrebbe ottenere invece 235 seggi. Un risultato non sufficiente per conquistare la maggioranza, ma comunque al di sopra delle aspettative e delle stime dei sondaggisti. A differenza del 2019, il partito Bjp potrebbe dunque non avere più la maggioranza dei seggi, ma il risultato ottenuto dalla coalizione che lo sostiene gli dovrebbe permettere di ottenere un terzo mandato da primo ministro. «Le persone hanno riposto la loro fiducia nella NDA, per la terza volta consecutiva. Questa è un’impresa storica nella storia dell’India», ha esultato sui social il premier uscente Narendra Modi rivendicando la vittoria. «Vi assicuro – ha aggiunto – che continueremo il buon lavoro svolto nell’ultimo decennio per continuare a soddisfare le aspirazioni delle persone».

In copertina: Il premier indiano Narendra Modi durante un evento elettorale a Mumbai, 15 maggio 2024 (EPA/Divyakant Solanki)

