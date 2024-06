«Mi piacerebbe uno spritz, me lo può portare?», la singolare richiesta di Nordio alla giornalista durante il comizio di Meloni – Il video

Carlo Nordio, al comizio finale di Giorgia Meloni sotto il solleone delle 14 in piazza del Popolo a Roma (temperatura intorno ai 31 gradi, percepita assai più alta), aveva provato a salire nel retropalco all’ombra, ma all’ingresso sia lui che la sua nutrita scorta sono stati bloccati dalla “marescialla” di Giorgia, Augusta Montaruli: «Da qui non si passa. Nemmeno i ministri. Palco solo per candidati e staff». Così ha dovuto riparare in piazza, ansimante, difendendosi dal sole cocente con un cappellino propagandistico acquistato in uno dei banchetti. Arso dalla sete ha provato a chiedere a una donna lì di fronte se poteva portargli uno spritz. Non era una cameriera, e nemmeno una dell’organizzazione FdI: si trattava dell’inviata di Piazza Pulita, Roberta Benvenuto, che ovviamente non ha preso bene la singolare richiesta.

Italy’s Justice Minister asking a journalist to bring him a spritz cocktail during a rally pic.twitter.com/MDJSZIBjxC

— Simone Baglivo (@baglivo_s) June 3, 2024

