Roma, studente disabile cade da un piano alto della scuola: è in condizioni critiche

Un ragazzo disabile di 17 anni è caduto da un piano superiore del Liceo artistico Caravillani di Villa Pamphili, a Roma. Il giovane, scrive l’agenzia di stampa Agi, è stato trasportato d’urgenza al San Camillo, dove è stato sottoposto a delicati interventi chirurgici e resta in condizioni critiche. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 27 maggio. Poco dopo la fine delle lezioni, il ragazzo non è salito sull’autobus che era solito riportarlo a casa. L’autista e l’assistente hanno chiesto notizie agli operatori scolastici, ma nessuno sapeva dove fosse finito. Dopo qualche minuto di ricerca, il giovane è stato trovato riverso a terra, privo di sensi.

La procura di Roma ha aperto un fascicolo, senza indagati, per ricostruire l’accaduto. Una delle principali domande a cui bisognerà trovare risposta è la seguente: come è possibile che il ragazzo, disabile e autistico, sia riuscito a raggiungere uno dei piani superiori dell’edificio scolastico senza alcun controllo? Proprio a causa della sua «fragilità psichica ed emotiva», rivelano alcune fonti anonime all’Agi, «la direzione del liceo aveva deciso, proprio per evitare gesti estremi, di spostare le sue lezioni in un’aula posta al piano terra dell’edificio scolastico».

