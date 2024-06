Milano, una bandiera della Palestina è stata srotolata dalla facciata del Duomo – Il video

Una bandiera palestinese di 15 metri è stata srotolata sulla facciata del Duomo di Milano. Ad esporla è stato Stefano Apuzzo, candidato alle Europee con Alleanza Verdi Sinistra. «L’azione intende ribadire la richiesta dei popoli, delle piazze e delle università del mondo di un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza e in West Bank (Cisgiordania – ndr), dello stop al genocidio ai danni del popolo palestinese e della richiesta al governo italiano di non inviare più armi a Tel Aviv, impiegate per il massacro in corso e del riconoscimento dello Stato di Palestina (come già fatto da diversi Paesi europei)», rivendica Apuzzo condividendo il video dell’azione sui social.

Insieme a lui, tra le guglie del Duomo, c’era anche Francesco Fortinguerra, esponente locale dei Verdi. I due sono saliti pagando regolarmente il biglietto che permette di arrivare fino alle terrazze del Duomo. A quel punto, Apuzzo ha tirato fuori la bandiera palestinese che teneva arrotolata nei pantaloni e, dopo aver raggiunto una sorta di ballatoio, ha fatto sventolare la bandiera dalla facciata della cattedrale. «Il Vaticano riconobbe lo Stato di Palestina già nel 2013, ragion per cui il blitz non intende in alcun modo contestare la Chiesa, bensì apprezzarne lo spirito pacifista e contro le armi e chiedere con forza al governo italiano lo stesso, coraggioso, passo compiuto dal Vaticano», spiega ancora Apuzzo.

