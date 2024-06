La “lista delle conquiste” sul muro della scuola: il sessismo dei maturandi del liceo Visconti di Roma

Al Liceo Visconti alcuni maturandi hanno affisso sul muro di una classe della scuola una “lista delle conquiste”. Che riportava i nomi di ragazze che dicevano di aver baciato. Un docente lo ha scoperto e lo ha segnalato alla dirigente scolastica. Poi, fa sapere l’edizione romana di Repubblica, la notizia ha fatto il giro della scuola e «le studentesse mi hanno chiesto di poter riservare loro l’aula magna per un momento di riflessione. L’ho subito concessa», aggiunge la preside Rita Pappalardo. «Non è possibile ridimensionare quanto accaduto a una goliardata», ripete. Durante l’assemblea hanno preso parola le studentesse. Che hanno spiegato di essersi sentite violate e mortificate. Mentre gli studenti che hanno fatto la “lista delle conquiste” si sono scusati e hanno ammesso le loro colpe. Ma ora rischiano in ogni caso. Perché hanno violato l’articolo 5 del regolamento di disciplina degli studenti, il quale vuole che per «reati che violino la dignità e il rispetto della persona» sia previsto l’allontanamento dalla scuola (ovvero la sospensione) per 15 giorni. Oppure potrebbe arrivare un brutto voto in condotta che porterebbe alla bocciatura.

Leggi anche: