McDonald’s perde la guerra del Big Mac: ora qualsiasi fast food potrà chiamare così i suoi hamburger (di pollo)

Un Big Mac è per tutti. Nel senso che McDonald’s non può arrogarsi l’esclusiva d’uso del termine, per lo meno in Europa. È quanto ha stabilito ieri la Corte di Giustizia europea sentenziando sul ricorso di un’altra catena di fast food, Supermac’s. La catena irlandese aveva chiesto nel 2017 che fosse revocata l’esclusiva del concorrente sul termine “Big Mac”, così da poterlo usare per i propri prodotti. Il termine era stato registrato come marchio da McDonald’s nel 1996, e in prima battuta l’Ufficio Ue per la proprietà intellettuale – che gestisce marchi e brevetti depositati – aveva rigettato la causa di Supermac’s, confermando l’esclusiva per McDonald’s. Supermac’s, determinata a espandersi nel Regno Unito e in Europa, ha proseguito la sua battaglia facendo ricorso. Ora la Corte generale del tribunale di Lussemburgo le ha dato ragione, almeno in parte: non perché il marchio “Big Mac” non fosse stato effettivamente registrato, ma perché per quanto concerne i prodotti a base di pollo McDonald’s «non ha dato genuina prova di aver utilizzato quel marchio con continuità in un arco di cinque anni nell’Unione europea» e ha dunque perso il diritto all’esclusiva sul termine. Il fondatore di Supermac’s Pat McDonagh ha parlato di «grande vittoria per chiunque abbia il cognome Mac», annunciando a seguire l’intenzione di espandere il business in Ue. McDonald’s ha circoscritto invece in un’email a Reuters la portata della decisione, sostenendo che in ogni caso il marchio Big Mac lo usa soprattutto per i panini a base di manzo, e che continuerà a vendere quelli col pollo col nome di Chicken Big Mac. «La decisione non impatterà in alcun modo la nostra capacità di usare o proteggere il marchio contro infrazioni», ha assicurato la multinazionale.

