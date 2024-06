Dal tatuaggio UE di Calenda ai capelli rosso fuoco di Richetti: tutti i fioretti dei politici italiani per le elezioni europee a Un Giorno da Pecora – Il video

Da Nicola Zingaretti a Matteo Renzi, da Calenda, da Letizia Moratti a Cateno De Luca. Questi i tanti politici che a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, hanno risposto alle domande dei conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro promettendo dei veri e proprio fioretti in caso di elezione al Parlamento europeo. C’è chi come Matteo Richetti, ha assicurato che si tingerà i capelli di rosso nel caso il suo partito non arriverà al 4%; chi, come Stefano Bonaccini, spiega che perderà sette chili se diventerà europarlamentare e chi, come Carlo Calenda, afferma che si tatuerà le stelle dell’Ue qualora Azione non superasse il 5%. Ecco il “best of” pre elettorale firmato dalla redazione del programma Rai.

Leggi anche: