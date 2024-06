Joe Biden non ha tentato di «sedersi su una sedia inesistente»

Circola un video con il quale si sostiene che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden tenti di «sedersi su una sedia inesistente». La clip risale al 6 giugno 2024 e mostra la cerimonia per celebrare gli 80 anni dello sbarco in Normandia durante la Seconda guerra mondiale. Accanto a lui ci sono il Presidente francese Emmanuel Macron e le rispettive first ladies. Si tratta di un’informazione falsa, generata grazie a un video tagliato dove la sedia si vede e non soltanto quella.

Per chi ha fretta

La sedia di Biden è ben visibile nel video, così come le altre delle persone in piedi accanto a lui.

Il video è tagliato e si conclude poco prima del momento in cui tutti i protagonisti del video si siedono.

Analisi

Il video è stato pubblicato il 6 giugno 2024 su Threads con la seguente descrizione:

Joe Biden tenta di sedersi su una sedia inesistente. La moglie lo avverte in tempo !!

Le sedie si vedono

Gli utenti che hanno condiviso la clip non si rendono conto dell’effettiva presenza delle sedie dietro ai due leader e le rispettive mogli.

Il video è tagliato

Tutti i quattro presenti nel video si erano posizionati davanti alle loro rispettive sedie, dove poi andranno a sedersi come possiamo vedere dal video della diretta trasmessa dal canale Youtube The Times and The Sunday Times:

Il momento in cui si siedono è ben visibile al minuto 4:16:36 del video Youtube:

Condivisione su diversi social

Il video è circolato anche in altri social. Ecco un esempio di condivisione via Facebook:

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha provato a sedersi su una sedia inesistente durante un evento che celebra l’80° anniversario dello sbarco alleato in Normandia.

Il testo è lo stesso pubblicato via Telegram dal canale War Real Time il 6 giugno 2024:

Il video e la narrazione circolano anche su Twitter/X:

Biden cerca di sedersi su una sedia invisibile durante l’evento in Normandia

Conclusioni

Risulta totalmente falso che Joe Biden tenti di «sedersi su una sedia inesistente». Il video utilizzato per sostenere la narrazione risulta tagliato e non mostra il momento in cui lui e gli altri protagonisti si siedono nelle rispettive sedie. Queste, in realtà, si vedono anche nel video tagliato.

