Follia a Milano, l’assalto di una baby gang contro un’auto: pugni e calci sui finestrini in corsa – Il video

Notte di follia a Milano dove una baby gang ha assaltato un’auto, sferrando pugni e calci contro i finestrini mentre il veicolo era in movimento. Non è chiaro se chi era alla guida fosse un conoscente o un perfetto estraneo del gruppo. La scena è stata ripresa da un video condiviso da una giovane residente del quartiere, rilanciato poi da Selvaggia Lucarelli. Le immagini mostrano un gruppo di circa 12 ragazzi che prendono ripetutamente di mira un’auto che cerca disperatamente di scappare dagli attacchi violenti dei giovani. Alcuni di loro, senza alcun timore, si lanciano anche sul parabrezza del veicolo in corsa.

