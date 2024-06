Omicidio a Bibbiano, il presunto assassino rischia il linciaggio

A Bibbiano in provincia di Reggio Emilia un 61enne di origini albanesi è stato ucciso da un cittadino italiano di 41 anni poco prima delle 23, forse dopo una lite. L’italiano lo avrebbe accoltellato a morte. L’albanese era andato nel condominio per visitare una sua nipote. Il 41enne è stato trovato nel suo appartamento ed è stato portato via dai carabinieri dopo momenti di tensione. Davanti alla casa c’erano una trentina di persone che cercavano di linciarlo. All’uomo i carabinieri hanno anche sequestrato un coltello da cucina ritenuto l’arma del delitto. Sul posto, i carabinieri della stazione di Bibbiano, insieme ai colleghi della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia e del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia, della stazione di Montecchio Emilia e del radiomobile, coordinati dalla Procura diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci.

Leggi anche: