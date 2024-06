Nicola Zingaretti conquista la top ten degli spot trash in extremis. Ecco il video dove arruola un giovane influencer russo molto particolare

In apertura di spot, il candidato del Pd alle Europee piazza l’influencer Hasbulla in una delle sue pose più virali

Nel rush finale di una delle campagne elettorali più trash di sempre strappa un posto nella top ten dei video più strambi anche l’ex segretario del Pd ed ex governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. Nell’ultimo video pubblicato su Instagram a cavallo del silenzio elettorale (in extremis, ma senza violarlo), Zingaretti ha fatto a modo suo fra grandi risate l’appello al voto sulle rive della costa laziale, invitando ad andare a votare «prima di andare al mare» dove lui senza avere votato per altro già si trovava.

Hasbulla ha 22 anni ma è affetto da un raro disturbo della crescita

Lo spot dell’ex segretario del Pd si apre arruolando allo scopo l’inconsapevole russo Hasbulla Madomedov, il nano restato bambino (ha 22 anni) nato in Daghestan e divenuto influencer su Instagram e Tik Tok. Nonostante il personaggio faccia simpatia ai più, non è esattamente augurale per un politico che punta a un gran risultato nelle urne usare come testimonial un personaggio russo diventato famoso perché affetto da un raro disturbo della crescita che ne ha determinato non solo l’altezza, ma anche le fattezze e la voce da bambino di 3 anni. Hasbulla per altro nell’ultimo anno ha avuto pure qualche guaio con la giustizia ed è stato arrestato per grave violazione del codice della strada. Lui poi si è scusato spiegando che faceva uno scherzo a un matrimonio, ma assicurando che nell’auto che andava a 300 km all’ora non era lui alla guida.

