Liberati 4 ostaggi israeliani a Gaza, l’esercito israeliano conferma il blitz: «Rapiti durante il festival Nova»

Le forze speciali dell’esercito israeliano hanno recuperato quattro ostaggi vivi a Gaza. Secondo la tv Kan, si tratta di Noa Argamani, Shlomi Ziv, Almog Meir Jan e Andrey Kozlov. Gli agenti di intelligence dello Shin Bet e l’Idf hanno confermato che gli ostaggi sono stati trovati nel centro della Striscia di gaza. Tutti erano stati rapiti lo scorso 7 ottobre durante il festival musicale Nova. In una nota congiunta, le forze israeliane hanno spiegato che gli staggi sono stati salvati «da due luoghi diversi, durante l’operazione nel cuore di Nuseirat. Le loro condizioni mediche sono normali e sono stati trasferiti al Centro medico Sheba-Tel Hashomer per ulteriori esami medici. Le forze di sicurezza continuano ad agire con tutti gli sforzi per salvare i rapiti».

Il Forum delle famiglie degli ostaggi

Le famiglie degli ostaggi, costituitesi in un Forum, esultano per l’esito di quella che definiscono «un’operazione eroica dell’Idf». Riportare a casa «Noa Argamani, Shlomi Ziv, Andrey Kozlov e Almog Meir Jan è un trionfo miracoloso». Adesso, scrivono in un comunicato, «con la gioia che travolge Israele, il governo deve ricordare il suo impegno a riportare indietro tutti i 120 ostaggi ancora detenuti da Hamas: i vivi per la riabilitazione, gli uccisi per la sepoltura. Continuiamo a chiedere alla comunità internazionale di esercitare la necessaria pressione su Hamas affinché accetti l’accordo proposto e rilasci gli altri 120 ostaggi tenuti prigionieri. Ogni giorno è un giorno di troppo».

Gantz revoca il discorso sull’ultimatum a Netanyahu

Dopo che si è diffusa la notizia della liberazione degli ostaggi, il ministro del Gabinetto di guerra e leader centrista Benny Gantz ha cancellato la conferenza stampa che aveva indetto per la sera di oggi, 8 giugno. Durante l’incontro con i giornalisti Gantz avrebbe dovuto lanciare un ultimatum a Benjamin Netanyahu, minacciando l’uscita del governo nel caso in cui il premier non avesse cambiato politica sulla guerra in corso a Gaza.

La telefonata tra Argamani e il presidente Herzog

Contro la sua volontà, Noa Argmani è diventata uno dei simboli dell’attacco del 7 ottobre. Fu prelevata da Hamas e trascinata via in moto, mentre supplicava i sequestratori di non ucciderla. Appena rientrata nei confini israeliani, ha ricevuto una telefonata dal presidente Isaac Herzog. Oltre al «bentornata a casa», il presidente di Israele ha espresso la sua emozione per il salvataggio della 25enne: «Ti abbraccio a nome dell’intera nazione di Israele». La ragazza ha avuto un colloquio telefonico anche con Netanyahu, riferendo al premier di essere «molto emozionata» anche perché, dopo tanto tempo, è tornata a poter conversare in ebraico.

