Kate Middleton scrive alle Irish Guards: «Tornerò presto». La nuova nota ufficiale sulla sua salute

Kate Middleton in qualità di «Colonnello Catherine» scrive alla sue “guardie”. Assente a una delle prove principali del Trooping the Colour (la parata organizzata per il compleanno di Carlo III), la principessa del Galles scrive una lettera alle Irish Guards, di cui è Colonnello per volere del Re. «Essere il vostro Colonnello resta per me un grande onore e sono davvero molto dispiaciuta di non essere in grado di prendere gli onori alla Colonel’s Review di quest’anno. Vi prego di trasmettere le mie scuse a tutto il reggimento, e comunque confido di essere in grado di rappresentarvi nuovamente molto presto», si legge nel comunicato pubblicato su X dalle guardie irlandesi, dove augurano una «pronta guarigione a Sua Altezza Reale».

L’assenza di Kate Middleton, convalescente per il cancro che da gennaio la tiene lontana dai riflettori, era stata annunciata pochi giorni fa da Kensington Palace. Non è stato, però, reso noto se la principessa prenderà parte alla consueta parata organizzata per il compleanno del monarca, in programma il 15 giugno. Si tratta del Trooping the Colour: dal tempo di re Giorgio nel ‘700 il sovrano festeggia un compleanno ufficiale a giugno dopo quello effettivo il giorno di nascita. In quell’occasione, la Royal Family si affaccerà dal balcone per il tradizionale saluto. E in molti sperano di vedere, assieme ai famigliari, anche la principessa.

La nuova nota ufficiale sulle condizioni di Kate Middleton

Da quando lo scorso marzo Kate Middleton ha rivelato la sua malattia, sulle sue condizioni di salute è stato sempre rispettato un severissimo riserbo. Brevi e concise le note finora diffuse da Kensington Palace, nonostante le voci più volte diffuse dai media britannici e americani sugli sviluppi della terapia. Una nuova nota ufficiale ha di nuovo rotto il silenzio. Proprio Kensington Palace ha assicurato che la principessa del Galles: «sta riprendendosi a casa, grata del tempo che le viene concesso».

