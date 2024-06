Torino, corteo pro Palestina sui binari della stazione Porta Nuova: circolazione sospesa

La circolazione ferroviaria è stata sospesa a Torino quando un gruppo di manifestanti pro-Palestina è entrato nella stazione dei treni di Porta Nuova, occupando i binari. Il corteo era sfilato lungo il centro storico nel pomeriggio, in un un giorno di elezioni, con le forze dell’ordine che hanno presidiato i seggi. Secondo quanto riferisce la stampa locale, alcuni manifestanti avrebbero forzato un cancello dell’ingresso secondario in stazione da via Nizza. «La circolazione è sospesa a Torino Porta Nuova per la presenza di manifestanti nei pressi della linea che impediscono il regolare traffico ferroviario», ha comunicato Trenitalia alle 18.20, «in corso l’intervento delle Forze dell’Ordine per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi». Poco dopo le 19 i manifestanti hanno lasciato la stazione; i convogli in partenza hanno accumulato ritardi fino a 80 minuti. Per conoscere l’andamento dei treni e le soluzioni di viaggio dalla stazione, consultare Cerca Treno. Un episodio simile era accaduto lo scorso 28 maggio a Bologna.

