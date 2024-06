Lavagna, famiglia finisce con l’auto in mare. Gravi le condizioni della mamma e di uno dei tre bambini

Una famiglia milanese composta da padre, madre e tre figli è finita in mare all’interno della propria auto durante una manovra in banchina, nel porto ligure di Lavagna. La mamma, 45 anni, è in rianimazione. «Si è raggiunta la stabilizzazione delle funzioni cardiocircolatorie ed il controllo dell’ipotermia. La paziente è attualmente in sedazione profonda per il contenimento del danno cerebrale post-anossico e necessita di supporti d’organo come la ventilazione meccanica», spiegano dalla struttura ospedaliera della cittadina in provincia di Genova. Il marito, stabile e sempre cosciente, è ricoverato in medicina d’urgenza con minimo supporto respiratorio. Due dei tre figli, ieri ricoverati a Lavagna in condizioni non gravi, sono stati spostati ora nel reparto di pediatria del “Gaslini diffuso”. Il figlio più piccolo, di 6 anni, resta invece in condizioni molto gravi proprio nell’ospedale Gaslini, dove è ricoverato da ieri dopo il trasporto in elicottero.

(foto di repertorio Ansa)

