Maltempo: allarme nel nord Italia, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre regioni

A causa dell’allerta maltempo per forti piogge e vento in serata fino alla mezzanotte, si è riunita l’Unita di crisi locale del Comune di Milano con la partecipazione dell’Autorità di Protezione civile e delle Direzioni interessate, per esaminare la situazione e coordinare gli interventi necessari. Ed è aperto il Centro operativo comunale. Da Palazzo Marino si invita a evitare parchi e giardini e comunque a non stare vicino a alberi, cantieri, dehors e tende. Ed evitare sottopassi a causa di possibili esondazioni del Seveso e Lambro. In una parte della regione Lombardia è allerta arancione, mentre è a livello giallo in Trentino-Alto Adige e Veneto e Toscana.

Il meteo nelle prossime ore

Un nuovo impulso perturbato, di origine atlantica, porterà ancora condizioni di instabilità, tra la sera di oggi e la giornata di domani, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità, specie su Lombardia e Triveneto. Il dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Veneto e sulle Province Autonome di Trento e Bolzano, oltre al persistere di tali fenomeni sulla Lombardia. Gli eventi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti fulminazioni, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Leggi anche: