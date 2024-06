Milano, cancellato per il nubifragio il concerto della Filarmonica della Scala in Piazza Duomo: «La prima volta in dodici edizioni»

È stato cancellato a causa del violento nubifragio in corso il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala in piazza Duomo. Il temporale ha allagato il palco, di conseguenza è stato inevitabile cancellare l’esibizione diretta da Riccardo Chailly con Emmanuel Tjeknavorian. «Con rammarico annunciamo che non ci sono le condizioni per andare avanti», hanno dichiarato gli organizzatori al microfono. «Le condizioni del palco non lo consentono. Questi sono strumenti preziosi non elettronici», è stato spiegato sottolineando che «questa è la prima volta che succede in dodici edizioni».

