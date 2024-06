Pesaro, candidato consigliere posta il voto. Il rivale dell’altra lista: «Atto gravissimo»

Ha postato su Facebook il voto, il suo, e quello in favore della candidata Sema della propria lista, “Una città in Comune“. Poi lo ha tolto dai social, capendo di aver fatto un errore. Infine ha spiegato che era un fac-simile seppure la matita immortalata nella foto era quella di fatto usata ai seggi. A creare scompiglio nella città marchigiana è stato il candidato per Biancani sindaco Massimiliano Santini, attaccato dal centrodestra e in particolare dal candidato sindaco Marco Lanzi. Quest’ultimo lo definisce «un atto gravissimo punito dalla legge perché considerato voto di scambio. Ho parlato con i rappresentanti della lista e mi hanno detto che era un fac simile quello postato da Santini, peccato che anche in quel caso sarebbe da considerare un atto ingannevole e vietato nei confronti dell’elettorato visto che è stato postato durante la giornata di voto. Sono sconcertato dalla facilità con la quale si violano le regole e non mancherò di segnalare ogni reato alle autorità».

