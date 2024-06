Torrazza Piemonte, va a votare per eleggere il sindaco ma trova la scheda già compilata

Resta ancora un giallo tutto da chiarire quello che è successo stamane a Torrazza Piemonte, al seggio numero 3. Una elettrice si è trovata nell’urna con una scheda elettorale già compilata. Si tratta di una delle schede blu per il rinnovo del Consiglio comunale. Sulla scheda c’era già la croce sulla candidata a sindaca Marinella Bracco della lista «Torrazza Piemonte Libera» e la preferenza scritta sul candidato consigliere Silvio Ponzio. Attualmente nel comune piemontese sono tre i candidati: Martina Gavazza con la lista «Torrazza Futura», quella del sindaco uscente Massimo Rozzino «Torrazza bene Comune», e infine quella che appoggia Marinella Bracco. Il caso, riportato su La Stampa, è destinato a far discutere. Probabilmente tutto nasce dall’elettore precedente, a cui il presidente di seggio aveva consegnato quattro schede anziché tre (due blu). All’uscita dall’urna l’uomo, accortosi dell’errore, ha comunicato di aver in mano più schede del normale e probabilmente ha infilato nell’urna quella non compilata. Ora, riporta il quotidiano, sarà la commissione elettorale che dovrà valutare se riconteggiare le schede o sospendere il seggio.

