Arona, vince la Lega (che batte Forza Italia e FdI). Sale il deputato Gusmeroli, che esulta davanti ai colleghi di governo: «Vittoria straordinaria»

Il responsabile fisco della Lega, il deputato del Carroccio Alberto Gusmeroli, fa spamming per celebrare la sua grande vittoria alle elezioni come sindaco di Arona chiarendo di avere battuto non solo la sinistra, ma pure la coppia locale Tajani-Meloni. Manca solo l’ufficialità, ma dopo 12 sezioni scrutinate su 15 è avanti con il 51,7% delle preferenze, davanti ad Gianluca Ubertini (20,30%) e al primo cittadino uscente Federico Monti (16,17%).

Il comune di oltre 12mila elettori è stato sciolto prima della scadenza naturale e commissariato. Per queste elezioni comunali il centrodestra correva diviso: da una parte il candidato FdI e Forza Italia (e Italia Viva), Federico Monti, a caccia del suo secondo mandato, dall’altra la Lega col suo predecessore, Alberto Gusmeroli. Una divisione anomala, mentre il centrosinistra ha corso unito su Gianluca Ubertini. Al deputato leghista, riferisce La Stampa, sono arrivati anche i complimenti del suo leader Matteo Salvini.

Leggi anche: