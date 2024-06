Europee 2024, l’esultanza di Fratoianni (Avs): «Ilaria Salis è europarlamentare»

Ilaria Salis andrà a Bruxelles. La candidata per Alleanza Verdi-Sinistra, agli arresti domiciliari in un appartamento in Ungheria, è stata, infatti, eletta europarlamentare. Lo ha reso noto il leader di SI, Nicola Fratoianni, nel comitato elettorale di Avs a Roma. «Ne abbiamo sentite molte. Ci hanno accusato di usare candidature a fini strumentali. Abbiamo fatto bene ad agire. Ilaria Salis da stasera è una europarlamentare», ha detto Fratoianni. «Mandiamo un grande abbraccio a Ilaria, la battaglia per la democrazia comincia oggi ma sarà ancora più forte», ha aggiunto il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli. Stando alle ultime proiezioni, Avs – con il Jolly Salis – supera agilmente la soglia di sbarramento con il 6,7 per cento di voto. Il risultato è stato accolto al comitato elettorale all’Ostiense da applausi e urla di esultanza.

