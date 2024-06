Elezioni europee, gli exit poll: Fratelli d’Italia primo partito “vede” il 30%, il Pd cresce (21%-25%), crollo di M5s, Renzi e Calenda in bilico

Secondo i sondaggi post voto di Rai Opinio, il partito della premier nella forchetta tra il 26% e il 30%, M5s tra il 10 e il 14%. Per Swg, Azione e Sue rischiano di non eleggere eurodeputati

Exit poll particolarmente attesi quelli di questa sera per l’Italia, chiamata ad eleggere 76 eurodeputati, su un totale di 720. Al di là dell’affluenza elettorale bassa, che nel dato delle 19 si assestava al 40% e difficilmente a stento, alla chiusura delle 23, ha superato il 50%, il primo dato è che il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia risulterebbe essere in leggera crescita rispetto alle politiche, dicono gli exit poll di Rai Opinio, che danno una forchetta di quattro punti tra il 26% e il 30%. Il Partito democratico recupererebbe un po’ rispetto alle Politiche, con una forchetta tra il 21% e il 25%. Ma tra le file dell’opposizione il dato che può far più male, probabilmente legato alla bassa affluenza soprattutto al Sud, è il risultato del Movimento cinque stelle, 10%-14%. Nella maggioranza novità rilevante sarebbe il sorpasso di Forza Italia, tra l’8,5% e il 10,5% mentre la lega sarebbe tra l’8% e il 10%.

Ecco i primi exit poll di Rai Opinio:

FdI 26% -30%

Lega 8% -10 %

Forza Italia e Noi Moderati 8,5% – 10,5%

I risultati per i partiti di opposizione invece:

Pd 21% -25%

Movimento Cinque stelle 10% -14%

Avs 5% -7%

Stati uniti d’Europa 3,5% -5,5%

Azione 2,5% – 4,5%

Fuori dallo sbarramento, al di là del partito di Carlo Calenda in bilico, Libertà di Cateno De Luca, tra l’1% e il 3%, Pace terra e dignità, guidato da Michele Santoro, assestato tra l’1% e il 3% e alternativa popolare che sarebbe sotto l’1%.

I risultati delle politiche 2022

Alle elezioni politiche del 2022, quando l’affluenza era al 64%, Fratelli d’Italia aveva raggiunto il 26%, la Lega l’8,8%, Forza Italia all’8,1%. Il Partito democratico aveva raccolto il 19,1%, Avs il 3,6% e +Europa al 2,8; gli altri partiti di opposizione, tutti scollegati tra di loro avevano raggiunto, rispettivamente: M5s al 15,4% e Azione-Italia Viva al 7,8%.

1° Instant Poll Swg

In linea con i risultati di Rai-Opinio, anche se in maggior crescita i dati degli Instant Poll di Swg, pubblicati da La7: Fratelli d’Italia sarebbe tra il 27% e il 31%, il Pd tra il 21,5% e il 25,5%, il Movimento cinque stelle tra il 10% e il 14%, Forza italia sarebbe appaiato alla Lega, entrambi nella forchetta tra il 7,5% e il 9,5%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra arriverebbe a superare il 5, con una forchetta piazzata tra il 4% e il 6%.

2° Instant Poll Swg

Nel secondo Instant Poll di Swg, due elementi spiccano particolarmente: il primo è che, oltre ad Azione, anche Stati Uniti d’Europa deve temere di non farcela a superare la soglia di sbarramento. Le due formazioni sono collocate a pari merito in una forchetta tra il 3% e il 5%. Il secondo dato è il leggerissimo sorpasso di Forza Italia sulla Lega, che la distanzia di mezzo punto percentuale.

