Elezioni europee, in Italia calo storico dell’affluenza alle urne: per la prima volta sotto il 50%

Per la prima volta, meno di un italiano su due è andato a votare alle elezioni europee. Alla chiusura dei seggi, l’affluenza alle urne per l’8 e 9 giugno è del 49,6% quando mancano 430 sezioni. Ad eccezione del 2004 (quando il dato definitivo fu del 71,7%) e del 1999 (con il 69,8%), l’affluenza per le europee ha visto un costante e progressivo calo. Nel 2014 votò il 57,22% degli aventi diritto mentre nel 2019, quando si votò solo di domenica, alle urne andò il 54,5%. A livello territoriale, è il Nord-Est a far registrare l’affluenza più alta (63,91%), seguito dal Nord-Ovest (63,53%). Nell’Italia centrale il dato scende al 59,29%, mentre al Sud e nelle Isole sprofonda rispettivamente al 48,31% e al 37,11%.

Dati: ministero dell’Interno

In copertina: Cittadini al voto per le elezioni europee a Torino, 8 giugno 2024 (ANSA/Alessandro Di Marco)

