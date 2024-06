Queste foto non mostrano Bassem Tamimi prima e dopo sei mesi di detenzione

Secondo diversi canali palestinesi, il confronto tra due fotografie mostrerebbe il drastico deterioramento fisico dell’attivista Bassem Tamimi dopo sei o otto mesi di detenzione in Israele. L’obiettivo è quello di denunciare le autorità israeliane di maltrattamento nei confronti dei detenuti palestinesi, ma una delle foto utilizzate non lo dimostra.

Ecco il testo che accompagna le due foto nei post social:

La stessa narrazione la troviamo in lingua inglese nel tweet dell’account EyeonPalestine:

Il tweet è stato poi condiviso dalla Relatrice speciale Onu Francesca Albanese:

La stessa narrazione è stata diffusa anche dall’account Twitter/X del media palestinese Quds News Network, ma passando da 6 a 8 mesi:

Circola anche un testo più elaborato, dove leggiamo:

I post sostengono che le due foto mostrino un drastico cambiamento fisico di Bassem Tamimi a seguito di meno di un anno di detenzione. L’utilizzo della foto a sinistra risulta improprio, in quanto risale al 2012 (cioè a 12 anni prima) come dimostrato da Alamy:

Palestinian activist Bassem Tamimi walks with his wife as they arrive at Israel’s Ofer military court near the West Bank city of Ramallah, Tuesday, May 29, 2012. An Israeli military court has sentenced a prominent Palestinian protest leader to 13 months jail for urging youths to throw rocks at Israeli soldiers. But Tamimi will be a free man Tuesday, because he already spent that period of time in jail while awaiting trial. (AP Photo/Sebastian Scheiner)