Accoltella moglie e figlio in casa, ricoverati in codice rosso: arrestato un 55enne a Monza

Un uomo di 55 anni è stato bloccato dai poliziotti e portato in questura, dopo che ha accoltellato la moglie di 47 anni e il figlio di 23. L’aggressione è avvenuta questa mattina all’alba a Monza, all’interno della casa in cui viveva la famiglia. La donna e il ragazzo sono ricoverati all’ospedale San Gerardo in condizioni gravi. Hanno diverse ferite all’addome. L’allarme è scattato dai vicini, quando hanno sentito le urla provenire dalla casa. Subito dopo hanno visto la donna e il ragazzo scappare fuori di casa ricoperti di sangue.

L’aggressione dopo l’ennesima lite

L’aggressione sarebbe avvenuta dopo l’ennesima lite in casa. Questa mattina il 55enne avrebbe picchiato la moglie, poi ha impugnato il coltello da cucina e ha colpito la donna all’addome. L’uomo si è accanito anche contro il figlio, che sarebbe intervenuto per difendere la madre. La donna e il ragazzo sono scappati dall’appartamento chiedendo aiuto. La donna è stata ritrovata dai poliziotti in stato di shock appoggiata al marciapiede, con il figlio a terra accanto a lei.

