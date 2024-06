La nuova vita di Rossella Sensi, eletta sindaca del borgo maceratese di Visso

Dalla As Roma alla perla dei Monti Sibillini: Rossella Sensi, ex presidente della Roma Calcio è stata eletta sindaca di Visso, borgo in provincia di Macerata, uno dei luoghi più colpiti dai terremoti di oltre otto anni fa. Sensi, a capo della lista civica “Cambiare insieme” è stata scelta dai cittadini con il 50,23% dei voti in queste ultime elezioni comunali, superando l’ex sindaco Giuliano Pazzaglini (37,4%) e Andrea Innocenzi (12,37%). Rossella Sensi subentra a Gian Luigi Spiganti, che a sua volta era succeduto a Pazzaglini, garantendo finora una continuità di centrodestra. Adesso il ribaltone, con Sensi al timone del piccolo borgo di 954 abitanti. Perché proprio Visso? In realtà Rossella ha mantenuto una tradizione tutta famigliare. Il padre Franco è stato primo cittadino di Visso dal 1985 al 1995, rimanendo sempre legato al borgo fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2008. E anche il nonno Silvio ha indossato la fascia tricolore del comune negli anni sessanta. «Cambiare insieme. Ora si può davvero! Grazie a tutti i cittadini di Visso, sarò il vostro sindaco. Grazie alle persone che mi hanno supportata in questo primo tratto di strada, alla mia squadra, alla mia famiglia, gli amici e a chi ora giustamente si aspetta dei risultati concreti. Inizia adesso il vero percorso per il cambiamento. Non vedo l’ora di cominciare, ora è il momento dei fatti», ha scritto sui social l’ex presidente giallorossa, annunciando la sua vittoria.

Non è la prima volta che Sensi ha una missione politica. L’imprenditrice è stata assessore allo sport e promozione della città a Roma, nella giunta Alemanno, dal 2011 al 2013. Stavolta però è stata chiamata dalla minoranza cittadina chiedendole di mettersi in gioco. E proprio a proposito di sfide qualche giorno fa alcuni campioni della AsRoma, incluso Francesco Totti, David Pizarro e Simone Perrotta, le hanno augurato l’in bocca al lupo per la sfida elettorale. Senz’altro sono stati degli ottimi portafortuna.

