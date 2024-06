«In Vaticano c’è aria di frociaggine», Papa Francesco ci ricasca: le frasi ai preti romani nell’incontro a porte chiuse

Bergoglio stavolta non prende di mira solo i ragazzi omosessuali che ambiscono a diventare sacerdoti. Ai responsabili dei seminari invita anche a stare attenti alle «ideologie». E ha attaccato alcuni preti che a Roma starebbero speculando sugli affitti per il Giubileo

Papa Francesco è tornato di nuovo a parlare dell’omosessualità nella Chiesa. E ancora una volta, Bergoglio sarebbe incappato nella frase che già gli era valsa una valanga di critiche. Stavolta nel mirino del Papa non ci sono solo i seminari, ma la stessa Santa Sede: «In Vaticano c’è aria di frociaggine», avrebbe detto durante un incontro a porte chiuse con i sacerdoti romani oggi pomeriggio 11 giugno. Come riporta Ansa che cita fonti presenti all’incontro, Bergoglio ha poi aggiunto che non sarebbe facile aiutare questa corrente. Il Pontefice ha poi spiegato che se un ragazzo ha una tendenza omosessuale, è meglio non farlo entrare in seminario. A proposito degli omosessuali che aspirano a diventare preti, Bergoglio ha detto che sono «ragazzi buoni», ma con questa tendenza meglio di no. E poi ha messo in guardia i sacerdoti romani, perché stiano attenti nelle decisioni sui giovani che dichiarano di aver la vocazione al sacerdozio. A loro ha chiesto di essere attenti alle «ideologie», perché anche i tradizionalisti «non vanno bene».

I preti che speculano con il Giubileo

Durante l’incontro, il Papa ha anche risposto a un sacerdote che gli ha parlato del problema della povertà abitativa a Roma. Secondo Bergoglio, sarebbe giusto imporre dei limiti ai prezzi degli affitti. Stando alle fonti citate dall’Ansa, Papa Francesco ha anche detto che molti religiosi stanno speculando con il Giubileo, nonostante il voto di povertà. Speculazioni fatte sui beni che dovrebbero essere per la comunità, ha spiegato Bergoglio, e non per arricchirsi.

La versione della sala stampa vaticana

A stretto giro è arriva la nota della sala stampa vaticana, secondo cui il Papa in quell’incontro a porte chiuse con i preti romani «ha parlato del pericolo delle ideologie nella Chiesa ed è tornato sul tema dell’ammissione nei seminari di persone con tendenze omosessuali, ribadendo la necessità di accoglierle e accompagnarle nella Chiesa e l’indicazione prudenziale del Dicastero per il Clero circa il loro ingresso in seminario».

Leggi anche: