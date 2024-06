Chi sono i 76 italiani eletti al Parlamento europeo

Con lo scrutinio dei voti ufficialmente concluso, mancano pochi dettagli per avere la lista definitiva dei candidati italiani che sono riusciti a conquistare un seggio al Parlamento europeo. Alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno erano in palio 76 poltrone per l’Italia. Di queste: 25 sono andate a Fratelli d’Italia, 20 al Partito democratico, 9 a Forza Italia, 8 al Movimento cinque stelle, 8 alla Lega e 6 ad Alleanza Verdi-Sinistra. Restano fuori Azione e Stati Uniti d’Europa, che non sono riuscite a superare la soglia di sbarramento del 4%, così come altre liste minori che si erano presentate alla consultazione elettorale. Di seguito l’elenco completo degli italiani che hanno ottenuto un seggio a Bruxelles e Strasburgo.

In copertina: L’aula del Parlamento europeo a Strasburgo (EPA/Ronald Wittek)

