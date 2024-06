Trattativa sulla tregua a Gaza, la risposta di Hamas: «Pronti a un accordo positivo con ritiro totale di Israele»

Hamas e Jihad islamica in un comunicato congiunta si dicono pronti «ad impegnarsi positivamente per raggiungere un accordo che ponga fine a questa guerra». La risposta alla proposta israeliana per il cessate il fuoco è stata consegnata attraverso i mediatori di Qatar ed Egitto. Un alto funzionario di Hamas, Osama Hamdan, ha detto che l’organizzazione ha presentato «diversi commenti» sulla proposta per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi israeliani, dopo l’approvazione da parte del Consiglio di sicurezza dell’Onu.

Nella risposta spiegano le organizzazioni palestinesi «si dà priorità all’interesse del nostro popolo palestinese e alla necessità di fermare completamente l’aggressione in contro contro la Striscia di Gaza». Secondo una fonte anonima citata dai media israeliani, la risposta contiene degli «emendamenti alla proposta israeliana, inclusa una tempistica per un cessate il fuoco permanente e il ritiro completo delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza». La fonte ha aggiunto che le discussione andranno avanti con la mediazione del Qatar ed Egitto sotto il coordinamento degli Stati Uniti.

