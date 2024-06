Ferrara, è un caso la telefonata del sindaco Fabbri allo sfidante Anselmo: «Ha insultato me e Ilaria Cucchi» – Il video

La frase è pronunciata in dialetto estense, si sente in maniera poco limpida mentre l’ex assessore alla Cultura Marco Guinelli è al telefono in vivavoce con Fabio Anselmo, candidato del centrosinistra uscito sconfitto dalle elezioni comunali contro il sindaco rieletto Alan Fabbri. E sarebbe proprio quest’ultimo ad averla gridata all’altro capo del telefono contro l’avversario. «Anselmo, fat dar in tal cu*. Fat dar in tal cu* ti ec l’altra pu***na», avrebbe detto il primo cittadino di Ferrara, cresciuto nella Lega e candidato nel 2014 alla presidenza della Regione contro Stefano Bonaccini. Anselmo, avvocato della famiglia Cucchi nel caso dell’omicidio di Stefano Cucchi e attuale compagno della senatrice Avs Ilaria Cucchi, stava registrando quella telefonata, poi diffusa dal quotidiano locale Estense.com, ed è netto sulle parole che ha pronunciato Fabbri: «Ecco perché non ho fatto i complimenti per la vittoria nelle elezioni al mio sfidante», dice pubblicando il video della telefonata che avrebbe ricevuto nel pomeriggio di domenica e spiegando di essere stato insultato, sia lui che la compagna, «ti ringrazio per l’aplomb Alan, sempre un signore».

Leggi anche: