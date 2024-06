La motonave imbarca acqua, 76 passeggeri in fuga sulle scialuppe: il salvataggio dopo l’Sos vicino Grado – Il video

L’imbarcazione “Audace”, in servizio da Grado a Trieste, ha lanciato in mattinata un May day per rischio affondamento. Dalle prime informazioni, scrive il Piccolo di Trieste, sembra che la motonave, in viaggio verso il porto di Monfalcone, stesse imbarcando acqua. Tutti i 76 passeggeri a bordo sono stati trasferiti sulle zattere di salvataggio e si stanno dirigendo al porto di Grado, in provincia di Gorizia. Anche l’equipaggio è stato interamente messo in salvo. L’ultimo a scendere è stato, come da prassi, il comandante. In soccorso all’imbarcazione sono intervenuti i mezzi della Costiera dislocati tra Trieste e Lignano Sabbiadoro, i vigili del fuoco, con elicotteri e il nucleo sommozzatori, e la Guardia di finanza, che stanno predisponendo le operazioni per riportarla sulla terraferma. Il mezzo in questione è stato varata a giugno del 2023, può trasportare fino a 200 persone sedute, 120 nella cabina coperta e 80 nel ponte panoramico.

