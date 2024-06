Piemonte, flop di Luca Mercalli alle comunali a Usseaux. Zero voti per il climatologo: «Su di me la stessa indifferenza che usano per l’ambiente»

«»Non deve essere molto seguito a Usseaux, piccolo comune di 180 abitanti nel Torinese, poco distante dal confine con la Francia, il programma di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa. O almeno, non il segmento dedicato al clima e all’ambiente e curato da Luca Mercalli, noto e appassionato e divulgatore scientifico. Candidatosi alle elezioni comunali tenutesi negli scorsi giorni in quello che è considerato uno dei borghi più belli d’Italia, ha ricevuto zero voti. E se è vero che i voti validi alla fine sono stati 127, è anche vero che non riuscire a ottenere neanche una manciata di preferenze è stata una vera sorpresa. Neanche il climatologo si è potuto votare: da sei anni si è trasferito a Ouix, una ventina di chilometri in linea d’aria, ma la sua residenza è ancora ad Almese, alle porte di Torino. «Gli zero voti presi? Mi hanno sorpreso. Hanno usato la stessa indifferenza che usano per l’ambiente. E pensare che qualcuno mi voleva ministro dell’Ambiente», ha commentato quasi divertito al Corriere della Sera il presidente della Società Meteorologica Italiana, «ci rido su. Non ho certo bisogno di essere eletto per avere la notorietà. Quando ho accettato l’ho fatto per partire dal basso con la lotta per il clima. E la proposta del mio amico e candidato sindaco Alberto Sasso era interessante. Ma se non riesce Papa Francesco a dare una svolta per il clima, figuriamoci se posso farlo io». Il risultato elettorale così deludente fa ancora più rumore in una tornata in cui i Verdi, in coalizione con Sinistra italiana nella sigla Avs, hanno ottenuto un ottimo risultato. «Vero che è Verdi sono andati bene, ma restano comunque piccoli numeri, non all’altezza delle sfide ambientali. Nessuno vede l’ambiente come un bene supremo da dover preservare», ha detto Mercalli, «negli anni ho avuto diverse proposte di entrare in politica, soprattutto dai Verdi. Noi volevamo trasformare uno dei borghi più belli d’Italia in un Comune all’avanguardia, capofila sui temi ambientali. Ma soprattutto trasformare il paese in un luogo turistico. Per me non è però un fallimento. Sono un uomo di scienza e ogni esperimento utile. Anche quelli sbagliati».

