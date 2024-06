Tensione al Senato, l’opposizione sventola il tricolore. Seduta sospesa – Video

Anche la ministra delle riforme, Maria Elisabetta Casellati, è stata protagonista del parapiglia scoppiato in aula del Senato quando i senatori dell’opposizione hanno esposto i tricolori. Nei video girati da alcuni senatori d’opposizione, si vede la ministra seduta ai banchi del governo all’inizio della protesta. I senatori d’opposizione, oltre a tenere in mano dei fogli in formato A3 con il tricolore, ne hanno lanciati alcuni nell’emiciclo. La ministra si è alzata, ha raccolto uno dei fogli e lo ha esposto a sua volta. Quando i senatori di centrodestra hanno intonato l’inno di Mameli, la ministra si è unita al coro. Successivamente, una commessa ha tolto il tricolore anche a Casellati.

Nel corso della mattinata i momenti di tensione sono stati diversi. Le senatrici dei gruppi di opposizione hanno occupato i banchi del governo, impedendo la ripresa dei lavori e delle votazioni sul premierato. La seduta del Senato è stata sospesa fino alle 14, come annunciato dalla vicepresidente Licia Ronzulli.

