Il blitz della signora Maria con le consorti dei leader al G7, così supera la sicurezza ad Alberobello – Il video

Fuori programma ad Alberobello durante la gita per le consorti dei leader riuniti al G7. Dopo un tour in Valle d’Itria, la nutrita comitiva allargata anche agli staff ha fatto tappa nella città dei trulli, patrimonio dell’Unesco. Ed è stato lì che, nonostante le massicce misure di sicurezza e l’importante dispiegamento di forze, si è fatta strada una donna, che assistenza al passaggio del gruppo dalla sua bottega di prodotti artigianali. La signora Maria si è intrufolata tra gli uomini della sicurezza e i giornalisti e ha scambiato due chiacchiere con le consorti dei leader. «Vi ringrazio per essere venuti qui» ha detto l’anziana felicemente stupita per quei turisti d’eccezione.

Leggi anche: