Incendio in un condominio a Milano, morti due anziani e il figlio: le fiamme da un’autofficina

Tre persone sono morte in un incendio divampato oggi 14 giugno in un’autofficina a Milano, intorno alle 19. Altre due persone sono rimaste intossicate, mentre una terza ustionata. Sono state tutte portate in ospedale. Le vittime si trovavano all’interno di un appartamento al terzo piano dell’edificio in via Fra Galgario in zona Gambara. Si tratta di Silvano Tollardo, 67 anni, sua moglie Carolina De Luca, 63 anni, e Antonio Tollardo, il figlio di 34 anni. Tra i feriti c’è anche una persona che lavorava nell’autofficina. Le fiamme partite dall’autofficina a piano terra hanno raggiunto i primi tre piani del condominio, che è stato evacuato dai vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta una squadra del Distaccamento di via Sardegna e altri nuclei di rinforzo dalla centrale operativa di via Messina. Non è escluso che all’interno possano essere rimaste bloccate altre persone. Secondo le prime informazioni, riportate dal Corriere della Sera, il rogo sarebbe partito dal negozio che offre anche servizi di elettrauto e ricambio gomme. I vigili del fuoco, intorno alle otto di sera, hanno domato le fiamme riuscendo a circoscrivere l’incendio e a evitare che si propagasse verso i piani superiori del palazzo.

Foto 45602267 © Fedecandoniphoto | Dreamstime.com

