Europei 2024: il calendario delle partite su quando gioca l’Italia

Venerdì sera 14 giugno è iniziata la Coppa degli Europei di calcio, che quest’anno si giocano in Germania. La partita inaugurale è stata tra Germania e Scozia (alle 21), mentre l’Italia gioca per la prima volta sabato sera contro l’Albania (sempre alle ore 21). Il torneo è a gironi e durerà dal 14 al 26 giugno con 24 squadre in gara. Agli ottavi di finale finiranno le prime due classificate di ogni girone, più le quattro migliori terze (in base ai punti totalizzati e, in caso di parità, con la differenza fra gol fatti e subiti). Dopo il 26 giugno ci saranno due giorni di stop prima delle eliminazioni e la finale del 14 luglio, che si terrà all’Olympiastadion di Berlino. Ecco il calendario delle partite. L’Italia, per ora, gioca sabato 15 giugno, giovedì 20 giugno e lunedì 24 giugno.

Sabato 15 giugno

ore 15 – Ungheria-Svizzera

ore 18 – Spagna-Croazia

ore 21 – Italia-Albania (qui, qualche dritta su dove vedere la partita)

Domenica 16 giugno

ore 15 – Polonia-Olanda

ore 18 – Slovenia-Danimarca

ore 21 – Serbia-Inghilterra

Lunedì 17 giugno

ore 15 – Romania-Ucraina

ore 18 – Belgio-Slovacchia

ore 21 – Austria-Francia

Martedì 18 giugno

ore 18 – Turchia-Georgia

ore 21 – Portogallo-Repubblica Ceca

Mercoledì 19 giugno

ore 15 – Croazia-Albania

ore 18 – Germania-Ungheria

ore 21 – Scozia-Svizzera

Giovedì 20 giugno

ore 15 – Slovenia-Serbia

ore 18 – Danimarca-Inghilterra

ore 21 – Spagna-Italia

Venerdì 21 giugno

ore 15 – Slovacchia-Ucraina

ore 18 – Polonia-Austria

ore 21 – Olanda-Francia

Sabato 22 giugno

ore 15 – Georgia-Repubblica Ceca

ore 18 – Turchia-Portogallo

ore 21 – Belgio-Romania

Domenica 23 giugno

ore 21 – Svizzera-Germania

ore 21 – Scozia-Ungheria

Lunedì 24 giugno

ore 21 – Albania-Spagna

ore 21 – Croazia-Italia

Martedì 25 giugno

ore 21 – Inghilterra-Slovenia

ore 21 – Danimarca-Serbia

Mercoledì 26 giugno

ore 18 – Olanda-Austria

ore 18 – Francia-Polonia

Giovedì 27 giugno

ore 18 – Slovacchia-Romania

ore 18 – Ucraina-Belgio

ore 21 – Georgia-Portogallo

ore 21 – Repubblica Ceca-Turchia

Ottavi di finale (dal 29 giugno al 2 luglio)

2^ girone A – 2^ girone B – 29 giugno, ore 18 (ottavi n.1)

1^ girone A – 2^ girone C, 29 giugno ore 21 (ottavi n.2)

1^ girone C – 3^ girone D/E/F – 30 giugno, ore 18 (ottavi n.3)

1^ girone B – 3^ girone A/D/E/F – 30 giugno, ore 21 (ottavi n.4)

2^ girone D – 2^ girone E – 1 luglio, ore 18 (ottavi n.5)

1^ girone F – 3^ girone A/B/C – 1 luglio, ore 21 (ottavi n.6)

1^ girone E – 3^ girone A/B/C/D – 2 luglio, ore 18 (ottavi n.7)

1^ girone D – 2^ girone F – 2 luglio, ore 21 (ottavi n.8)

Quarti di finale (5-6 luglio)

Vincente ottavo n.2 – Vincente ottavo n.4 – venerdì 5 luglio, ore 18 (quarto n.1)

Vincente ottavo n.5 – Vincente ottavo n.6 – venerdì 5 luglio, ore 21 (quarto n.2)

Vincente ottavo n.3 – Vincente ottavo n.1 – sabato 6 luglio, ore 18 (quarto n.3)

Vincente ottavo n.7 – Vincente ottavo n.8 – sabato 6 luglio, ore 21 (quarto n.4)

Semifinali (9-10 luglio)

Vincente quarto n.1 – Vincente quarto n.2 – martedì 9 luglio, ore 21

Vincente quarto n.3 – Vincente quarto n.4 – mercoledì 10 luglio, ore 21

Finale

domenica 14 luglio, ore 21

