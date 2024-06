Europei 2024, quando gioca l’Italia e dove vedere le partite

Per la Nazionale italiana è arrivato il momento di scendere in campo. Oggi, sabato 15 giugno, iniziano gli Europei per i ragazzi di Luciano Spalletti. Una sfida a cui l’Italia si presenta da campione in carica, dopo la vittoria a Euro 2020 con il ct Roberto Mancini. Alla fase a gironi del torneo partecipano 24 squadre, divise in sei gruppi da quattro. La fase a gironi durerà dal 14 al 26 giugno e vedrà accedere al turno successivo (gli ottavi di finale) le prime due classificate di ogni girone, più le quattro migliori terze.

Quando gioca l’Italia

L’Italia è finita nel girone B, insieme a Spagna, Croazia e Albania. Di seguito tutte le partite che giocherà la Nazionale nelle prossime settimane:

Sabato 15 giugno ore 21: Italia-Albania

Giovedì 20 giugno ore 21: Spagna-Italia

Lunedì 24 giugno ore 21: Croazia-Italia

Dove vedere le partite

Tutte le partite degli Europei 2024 saranno trasmesse su Sky e in streaming su Now e SkyGo. La Rai trasmetterà in chiaro tutte le partite dell’Italia e una o due partite per giornata durante la fase a gironi e gli ottavi. Tutte le partite dai quarti di finale in poi saranno disponibili in chiaro su Rai Uno o Rai Due.

In copertina: Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, durante una sessione di allenamento (ANSA/Daniel Dal Zennaro)

Leggi anche: