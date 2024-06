La festa a Palo Alto per il compleanno di Perry, il Ciuchino di Shrek: «È vecchio e malato ma tutti gli vogliono bene»

A Palo Alto, in California, questa settimana si è celebrato un compleanno molto particolare. Perry, l’asinello che ha ispirato il personaggio di Ciuchino nei film di Shrek, ha spento trenta candeline. Un evento imperdibile per molti fan della saga, che si sono radunati al Barron Park di Palo Alto per fargli visita e festeggiare. Oltre duecento residenti della zona sono andati a trovare Perry per una festa con tanto di foto di gruppo e una torta fatta con palline di erba. Molti dei partecipanti non solo sono andati a trovarlo al parco, ma da anni finanziano le cure veterinarie di cui ha bisogno. Perry, che con ogni probabilità è l’asinello più famoso della storia del cinema, soffre di artriti e disordini ormonali. Disturbi che lo costringono a sottoporsi a sedute di agopuntura per poter sopportare il dolore.

Gli altri due somari

Assieme a lui nel parco di Palo Alto vivono altri due somari: Buddy, 24 anni, affetto da una malattia ai denti, e April, 15 anni, alle prese con diabete e una malattia della tiroide. Soltanto nel 2023, la comunità locale ha speso 40mila dollari per le cure dei tre asinelli. «Ci aspettiamo che i costi crescano, ma loro sono così amati dalla comunità. Per questo è importante continuare a garantire le cure di cui hanno bisogno», ha raccontato al Washington Post Jenny Kiratli, che si occupa dei tre animali al Barron Park.

La storia di Perry

Perry è il somaro che ha ispirato il personaggio di Donkey, in italiano Ciuchino, la cui voce nella versione americana è prestata da Eddie Murphy. Si tratta di uno dei personaggi più iconici di Shrek, il film di animazione del 2001 vincitore di un Oscar. Perry è arrivato nel parco di Palo Alto nel 1997, dopo che la sua ex padrona aveva deciso di donarlo al Barron Park. La vera svolta è arrivata pochi anni più tardi, quando Rex Grignon, animatore di film in 3D, ha chiesto alla sua squadra di disegnatori di studiare il piccolo asinello, dando vita poi al personaggio di Ciuchino. Il film che ha reso celebre l’asinello di Palo Alto ha incassato mezzo miliardo di dollari, ma la compagnia si è limitata a donare al parco californiano appena 75 dollari. Perry non è stato nemmeno citato nei titoli di coda, ma è diventato una vera e propria star per gli abitanti di Palo Alto.

