Israele concede una pausa tattica nel sud di Gaza per la consegna degli aiuti umanitari

Dalle 8 alle 19, per far sì che i camion raggiungano il valico di Kerem Shalom. Lo stop si terrà ogni giorno allo stesso orario fino a nuovo avviso

Israele ha annunciato una «pausa tattica» nella sua offensiva nel sud della Striscia di Gaza per consentire la consegna di maggiori quantità di aiuti umanitari. L’esercito ha comunicato che la pausa inizierà alle 8:00 e durerà fino alle 19:00. Le pause, sottolineano, avranno luogo ogni giorno fino a nuovo avviso, allo scopo di consentire agli aiuti il raggiungimento del valico di Kerem Shalom, controllato da Israele. La decisione arriva dopo che la proposta di cessate il fuoco, avanzata dal presidente USA Joe Biden, sembra non trovare il consenso giusto per concretizzarsi.

Iran: «Fermare Israele con ogni mezzo»

«È necessario che i Paesi islamici usino tutti gli strumenti disponibili per fermare il genocidio sionista a Gaza il prima possibile e per aiutare il popolo oppresso nell’enclave», ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano ad interim, Ali Bagheri, in un colloquio telefonico ieri sera con il collega degli Emirati Arabi, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, riferisce l’agenzia di stampa Mehr. Il ministro degli Emirati ha sottolineato la necessità di inviare aiuti umanitari e di adottare misure efficaci per fermare gli attacchi dell’Idf.

