Anche Mbappé scende in campo contro il Rassemblement National: «Ragazzi, andate a votare contro gli estremisti»

A poche ore dal debutto della Francia ad Euro 2024, anche l’uomo-simbolo dei bleus Kylian Mbappé si schiera contro il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella, facendo suo l’appello lanciato ieri dal compagni di squadra Marcus Thuram: «Siamo in un momento cruciale della storia del Paese, e dobbiamo guardare alle priorità Siamo innanzitutto cittadini, non dobbiamo essere scollegati dal mondo. Ci troviamo in una situazione senza precedenti», ha detto Mbappé. «Voglio rivolgermi a tutti i francesi e in particolare ai giovani: vediamo che gli estremisti sono alle porte del potere. Abbiamo la possibilità di cambiare tutto, e dobbiamo identificarci con i valori della tolleranza, del rispetto, della diversità. Ogni voto conta. Io condivido gli stessi valori di Marcus, sono dalla sua parte». Da quella opposta all’estrema destra dell’RN, che col 33% delle intenzioni di voto è oggi il favorito a vincere le elezioni legislative del 30 giugno, indette da Macron dopo la batosta elettorale delle Europee di una settimana fa. Per Mbappé «soprattutto i giovani» dovrebbero andare a votare ma per altre forze politiche: quelle in grado di garantire la difesa «dei valori di mescolanza, tolleranza, rispetto. Spero che il 7 luglio saremo ancora fieri di vestire questa maglia», ha detto in conclusione il centravanti dei bleus, riferendosi all’esito del secondo turno delle legislative, atteso nel pieno degli Europei di calcio.

