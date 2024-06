Macron convoca nuove elezioni per il 30 giugno. Le Pen: «Pronti a governare la Francia»

Emmanuel Macron scioglie il Parlamento e convoca le elezioni in Francia per il 30 giugno 2024. Dopo le l’esito elettorale, favorevole all’estrema destra di Rassemblement National, il presidente francese potrebbe essere pronto a rassegnare le dimissioni, alla luce del risultato delle Europee, che ha visto il suo partito doppiato da quello di Jordan Bardella. «Non posso quindi, alla fine di questa giornata, fare finta di niente», spiega Macron, citato da Le Monde. «Per questo ho deciso di restituirvi la scelta del nostro futuro parlamentare attraverso il voto», sottolinea. «La Francia – continua – ha bisogno di una maggioranza chiara per agire nella serenità e nella concordia». Tra pochi istanti Macron firmerà il decreto per le elezioni legislative, che si terranno il 30 giugno per il primo turno e il 7 luglio per il secondo. L’ultimo voto per le elezioni dell’Assemblée nationale c’è stato nel giugno 2022, due mesi dopo la conferma di Macron alle presidenziali. «Non posso che salutare con favore questa decisione. Siamo pronti a governare se i francesi vorranno darci la fiducia», ha commentato Marine Le Pen.

In aggiornamento

