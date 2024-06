Milano, bambina soccorsa in arresto cardiaco al parco acquatico

Una bambina di 11 anni è stata soccorsa in arresto cardiaco al parco acquatico Aquaneva di Inzago, nel Milanese. Si trovava in acqua quando è intervenuto il personale del resort, anche se non è ancora chiaro cosa sia successo. Potrebbe essersi immersa e non essere più riuscita a risalire a causa di un malore, o aver avuto un malore sul bordo piscina ed essere caduta in acqua subito dopo. I sanitari le hanno praticato le manovra di rianimazione sul posto e in elisoccorso è stata poi trasferita all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per verifiche e controlli sono intervenuti anche carabinieri e polizia locale.

