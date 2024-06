Giorgia Meloni, l’augurio nella notte prima degli esami: «La maturità vi insegna a superare gli ostacoli, siete il futuro della nazione» – Il video

È la notte prima degli esami per gli studenti che quest’anno affronteranno la maturità. È la fine del percorso scolastico, l’inizio di uno tutto nuovo da costruire per oltre mezzo milione di adolescenti italiani. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condiviso un messaggio di auguri e di incoraggiamento a chi domattina entrerà in classe, una delle ultime volte, per sostenere l’esame più importante. «Cari maturandi, in questa notte così speciale e simbolica per la vostra vita io voglio rivolgere a ciascuno di voi un incoraggiamento. So quanto impegno quanta dedizione quanto coraggio abbiate messo per arrivare fino a qui e so che a volte può essere stato difficile. L’importante non è solo il risultato finale che si raggiunge ma anche il percorso che si intraprende per arrivare a quel risultato», è il messaggio della premier, «la maturità vi insegna a superare gli ostacoli, a credere nelle vostre capacità, a costruire il vostro futuro con determinazione. Vi auguro di affrontare questi giorni con serenità e fiducia. Siete il futuro della nostra Nazione, sono certa che dimostrerete il vostro valore. L’Italia crede in voi e in bocca al lupo».

