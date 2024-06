Marco Rizzo schernisce la comunità Lgbt+: «Ho un’auto transgender, si sente motorino»

Una provocazione, si dirà, l’intento era ironico, la possibile giustificazione. Marco Rizzo, ex deputato ed europarlamentare e ora presidente onorario del Partito comunista, ha pubblicato un post sul suo profilo personale che scivola in insulto omotransfobico, seppur non diretto. «Oggi ho sostenuto un confronto con un vigile che aveva multato la mia 500 perché era in un parcheggio adibito ai motorini», scrive Rizzo, presentatosi anche alle ultime elezioni europee con Democrazia sovrana popolare, pur mancando il quorum, «ho sostenuto che la mia auto si “sentiva” motorino. Ho la 500 transgender. Ma il vigile autofobico non ha voluto sentire ragioni».

Leggi anche: