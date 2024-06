Derubata a Milano, il figlio 21enne scende in strada e stende il ladro: «Ma non denuncerò»

Ruba la borsetta a una signora, ma viene inseguito e placcato dal figlio 21enne della vittima. Succede a Milano, in corso Genova, dove una signora ha parcheggiato la sua auto per scaricare la spesa, ma in pochi secondi, la sua borsetta, contenente portafoglio e documenti, è sparita dal sedile. Rassegnata, ha deciso di parcheggiare l’auto, ma tornando indietro ha notato due persone sedute su una panchina laterale mentre si spartivano il contenuto della sua borsa. Così ha deciso di chiamare il marito e il figlio, chiedendo il loro aiuto. In poco tempo, la famiglia si è messa in azione. Mentre aspettava l’arrivo dei rinforzi, la donna ha trovato il coraggio di iniziare ad affrontare i ladri, riuscendo a recuperare parte dei documenti. Tuttavia, i due malviventi sono fuggiti in direzioni opposte.

L’inseguimento

È stato allora – ricostruisce Il Corriere della Sera – che è arrivato il figlio della signora, un giocatore di basket alto 2,08 metri, seguito dal marito, anch’egli oltre i due metri di altezza. Il figlio ha individuato uno dei due ladri e ha iniziato a inseguirlo lungo corso Genova. La scena ha lasciato tutti i presenti sbigottiti. Nonostante il ladro abbia cercato di difendersi con un pugno, il giovane è riuscito a placcarlo e a recuperare la refurtiva. I due genitori del ragazzo sono arrivati poco dopo e, di fronte alle suppliche del ladro – da poco uscito dal carcere -, hanno deciso di non denunciarlo. «Provo a mettermi nei panni di quell’uomo. Se sei appena uscito dal carcere, o comunque ci sei stato parecchio tempo, non hai un lavoro e vivi di espedienti, da dove puoi ricominciare? Se la sua storia è vera e ha altri precedenti, la prigione non è servita ad evitare recidive. Forse la messa alla prova che sta per cominciare potrà essere più efficace», ha dichiarato la vittima.

