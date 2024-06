Roma, schianto tra auto e monopattino elettrico: 25enne muore a Tor Bella Monaca

Una ragazza di 25 anni, Manila De Luca, ha perso la vita investita da un’auto mentre era a bordo di un monopattino elettrico a Tor Bella Monaca, Roma. È l’ultima vittima su una tavola elettrica nella Capitale, la sesta dal 2022, quando i monopattini si sono diffusi nelle città italiane. Manila è stata colpita da un 22enne al volante di una Opel Astra. Subito dopo l’incidente ci sono stati momenti di tensione tra alcune persone per strada e il giovane che, uscendo dalla vettura, ha portato con sé una bambina piccola che aveva a bordo. I vigili urbani del VI Gruppo Torri hanno scortato l’uomo al Policlinico di Tor Vergata per farlo sottoporre ai test ulteriori, dopo l’alcoltest e il drugtest. Il ragazzo, apparso sotto choc, potrebbe essere già indagato per omicidio stradale, spiega il Corriere della Sera. L’impatto è stato violentissimo e la ventiquattrenne è stata sbalzata in aria prima di schiantarsi sull’asfalto. Al vaglio le immagini delle telecamere e il racconto dei testimoni che hanno assistito all’incidente. Da chiarire se l’auto sia passata con il rosso o abbia effettuato qualche manovra azzardata.

(foto repertorio Ansa)

